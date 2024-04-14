14 Nisan 2024 00:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:27
İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...
İran'ın İsrail’e fırlattı İHA'lardan bir Şahid-136’nın en net görüntüsü görüldü.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İsrail'in İran konsolosluğunu vurması sonrasında İran'dan beklenen saldırı geldi. İran'ın insansız hava araçları fırlatarak İsrail'e saldırı başlattığı aktarıldı.
İSRAİL'E SEYİR HALİNDEKİ ŞAHİD-136 GÖRÜLDÜ
İHA'ların saatler içinde İsrail'de olacağı ifade edilirken, İsrail’e doğru seyir halinde olan bir Şahid-136’nın en net görüntüsü sosyal medyaya düştü.
'SAVUNMAMIZ HAZIR'
İsrail Ordusu, "İran’dan İsrail’e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadı; savunmamız hazır" dedi.
Kaynak: TGRT Haber