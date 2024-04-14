14 Nisan 2024 01:13 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:14
İran medyası yayınladı! İşte Tahran'ın İsrail'e saldırdığı silahlar...
İsrail'e hava saldırısı başlatan İran ordusunun askeri gücü merak edilirken, İran medyası Tahran'ın İsrail'e saldırdığı silahların videosunu yayınladı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İran, İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası İran ordusunun askeri gücü ve savunma sisteminin ne durumda olduğu merak edilmeye başlandı.
İran medyası tarafından da Tahran'ın İsrail'e saldırdığı silahların videosunu yayınladı.
Kaynak: TGRT Haber