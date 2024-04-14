İran medyası yayınladı! İşte Tahran'ın İsrail'e saldırdığı silahlar...

14 Nisan 2024 01:13 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:14

Cihat Yaycı'dan İsrail-İran uyarısı: Türkiye'ye oradan gelebilirler, herkes uyanık olsun!

Cihat Yaycı'dan İsrail-İran uyarısı: Türkiye'ye oradan gelebilirler, herkes uyanık olsun!

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

İran, İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası İran ordusunun askeri gücü ve savunma sisteminin ne durumda olduğu merak edilmeye başlandı.

İran medyası tarafından da Tahran'ın İsrail'e saldırdığı silahların videosunu yayınladı.