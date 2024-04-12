İran, Netanyahu'yu korkuttu! Saldırıya karşı hazırlık yapacak

12 Nisan 2024 15:58 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:59

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun, İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel bir saldırısına hazırlık amacıyla bugün öğleden sonra durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

İran'ın saldırısına hazırlık amacıyla yapılacak toplantıya, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer gibi isimlerin katılım göstereceği kaydedildi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in iki gün içinde İran tarafından doğrudan gerçekleşecek bir saldırıya karşı hazırlandığı ancak saldırıya ilişkin İran'ın henüz nihai karar vermediğini öne sürmüştü.

2'Sİ GENERAL 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.