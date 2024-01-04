İran resmi haber ajansı duyurdu: Kirman'daki patlama intihar saldırısı

04 Ocak 2024 18:05 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:28

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı başında yapılan anma törenine yönelik bombalı saldırı dünyanın gündemine oturdu. En az 103 kişinin öldüğü saldırıa Tahran'dan İsrail'i hedef alan çok sayıda tehdit ve intikam mesajı gelmişti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ve ismini açıklmayan bir kaynak , Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarısıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemeleri hakkında bilgi verdi.

İlk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

"GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ"

Güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini söyleyen kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor." dedi.

Kaynak, ikinci patlamanın da incelendiğini ve onun da intihar saldırısı olması ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı. Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.​​​​​​​