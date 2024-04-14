İran uçuşları iptal edildi, ülkeler hava sahalarını kapattı

14 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:30

İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından bölgede hava sahası tedbirleri alınmaya başlandı. Tahran Hava Sahası'nın tüm ticari uçuşlara kapatılmasıyla birlikte, Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları da İran uçuşlarını iptal etti.

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARI GERİ DÖNDÜ

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği İHA saldırısının ardından geri dönmek zorunda kaldı. Aynı şekilde, İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçaklar da geri dönüş için kararı bekliyor.

PEGASUS HAVAYOLLARI İPTAL ETTİ

Tahran Hava Sahası'nın tüm ticari uçuşlara kapatılması sonrasında Pegasus Havayolları, bugün ve yarın yapılacak olan İran'a yapılacak seferleri iptal etti.