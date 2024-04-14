İran ve İsrail arasındaki siber savaş! Önce bilgisayarlar sonra elektrikler gitti

14 Nisan 2024 00:22 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:55

Saat 23:00'da İran ilk kez kendi topraklarından İsrail topraklarına İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bunun yanı sıra İran İHA saldırılarına geçmeden önde İsrail iletişim hattında anormallikler tespit edildi. İddilara göre İranlı hackerler İsrail savunmasına siber saldırı düzenlediği yönünde oldu.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ SİBER SAVAŞ!

Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İsrail iletişim hattında bazı ciddi sorunlar tespit edildi. Önce bilgisayarlar bozuldu akabinde elektrik kesintileri yaşandı. Bunun üzerine harekete geçen İsrail Demir Kubbesi'nin bazı kısımları saldırılara karşı gevşedi.

Lübnan'dan bu kez gelen saldırıda Demir Kubbe aşıldı. İsrail askeri sistemine da sızan hackerler tüm sistemleri bozarken, olaylara ilişkin iddia da İsrail savaş birliğinin sığınakta toplanması durumu ciddiyetini netleştirdi.

Görsellerde de yer alan verilerde İran sadece İHA ile değil siber savaş ile de İsrail'i zayıflatmaya çalıştı. Siber Güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu'da konuyla ilişkin paylaşımlar yaptı.