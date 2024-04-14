İran ve İsrail uzaklığı, Kirmanşah ile Telaviv arasındaki mesafe

14 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:00

İran ve İsrail arasındaki gerilim, son dönemde tırmanışa geçmiş durumda. İsrail Devlet Televizyonu'nun duyurduğu İran'ın İHA saldırısı, bölgedeki gerginliği artırdı. Peki, İran ile İsrail arasındaki mesafe ne kadar? İran'ın başkenti Tahran ile İsrail'in başkenti Tel Aviv arasındaki uzaklık kaç km?

İRAN İSRAİL ARASI KAÇ KİLOMETRE?

İsrail Devlet Televizyonu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, İran ile İsrail arasındaki mesafe yeniden gündeme geldi. İran'ın İsrail'e uzaklığı, bölgedeki siyasi ve coğrafi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

KİRMANŞAH - TEL AVİV ARASINDAKİ MESAFE NE KADAR?

İran'ın İsrail'e yaptığı saldırının, Kirmanşah üzerinden gerçekleştiği ifade ediliyor. Kirmanşah ile Tel Aviv arasındaki mesafenin, yaklaşık olarak 1200-1400 km olduğu biliniyor.