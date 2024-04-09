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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 18:14 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:15

İran’da silahlı terör saldırısı: Ölü ve yaralı polisler var!

Son dakika haberi... İran'ın güneydoğusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Emniyet Müdür Yardımcısı Alirıza Merhameti saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran’da silahlı terör saldırısı: Ölü ve yaralı polisler var!

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5 polis, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Devriye görevindeki polis aracına düzenlenen saldırıda 1 polis de yaralandı.

CEYŞUL ADL ÜSTLENDİ

Kimliği belirsiz kişiler, devriye görevindeki polis aracına ateş açtı. Saldırıyı Ceyşul Adl adlı terör örgütü üstlendi. Ceyşul Adl, İran'ın güneydoğusunda faaliyet gösteren bir Sünni militan grup.

Grup, İran'da ayrılıkçı bir Beluçistan devleti kurmak için mücadele ediyor.

Grup, geçmişte de birçok saldırı düzenledi. İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Alirıza Merhameti, Sib-Suran ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

İran’da silahlı terör saldırısı: Ölü ve yaralı polisler var! - 1. Resim

Devriye görevindeki polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini dile getiren Merhameti, olayda 5 polisin öldüğünü ve 1 polisin de yaralandığını söyledi.

Merhameti saldırıyı ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşul Adl'in üstlendiğini kaydetti. Aynı eyalette, 4 Nisan Perşembe günü, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 15 güvenlik personeli hayatını kaybetmiş, saldırıyı Ceyşul Adl üstlenmişti.

"Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne süren "Ceyşul Adl", İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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