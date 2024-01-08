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    • 08 Ocak 2024 17:24 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:30

    İran'daki nükleer tesiste Hollandalı casusun sabotaj iddiası ortalığı karıştırdı

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (AIVD) tarafından 2005'te işe alınan Erik van Sabben isimli Hollandalının, 2007'de İran'ın Natanz şehrindeki nükleer tesise yönelik casus yazılımla sabotaj eylemi düzenlenmesinde önemli rol oynadığı ve bunun, dönemin Hollanda hükümetinden gizli yapıldığı iddia edildi.

    İran&#039;daki nükleer tesiste Hollandalı casusun sabotaj iddiası ortalığı karıştırdı
    İran, Hollanda, Abd, İsrail

    Volkskrant gazetesinin haberine göre, eşi İranlı olan Van Sabben, 2007'de Natanz'da nükleer tesise sızarak Stuxnet virüsü ile dijital sabotaj eylemi düzenledi.

    AIVD tarafından 2005'te işe alınan Van Sabben, ABD ve İsrail tarafından İran'da yürütülen casusluk eyleminde "kullanıldı" ve Hollandalı siyasetçiler bu durum hakkında bilgilendirilmedi.

    Van Sabben, Natanz kentindeki yeraltı nükleer kompleksine sızarak, tesisteki santrifüjlerin ömrünü azaltarak uzun vadede kullanılmaz hale gelmesini sağlayan Stuxnet virüsünü yayacak cihazları sisteme yerleştirdi.

    O dönem Dubai'deki bir taşımacılık firmasında mühendis olarak çalışan Van Sabben, eylemin ardından İran'dan ayrılarak Dubai'ye döndü ve 2009'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

    ASKERİ İSTİHBARAT: AĞIR BİR BEDEL ÖDEDİ

    Van Sabben'in öldüğü motor kazasında şüpheli bir bulguya rastlanmadığı ifade edilen haberde, Askeri İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (MIVD) yetkilisinin kazayla ilgili Van Sabben'in "ağır bir bedel ödediğinden" şüphelendiği belirtildi.

    İran'daki nükleer tesiste Hollandalı casusun sabotaj iddiası ortalığı karıştırdı

    ERİK VAN SABBEN

    Natanz'daki nükleer santrale yönelik sabotajın iki yıllık çalışma neticesinde ortaya çıkarıldığı kaydedilen haberde, muhabirlerin, sabotaj iddiasıyla ilgili 19'u AIVD ve MIVD çalışanı olmak üzere 43 kişiyle görüştüğü ifade edildi.

    SABOTAJ HOLLANDA HÜKÜMETİNDEN GİZLİ YAPILDI

    Natanz'daki nükleer santrale yönelik sabotaj operasyonunun taşıdığı risklere rağmen o dönemin Jan Peter Balkenende başbakanlığındaki koalisyon hükümetine bilgi verilmediği vurgulanan haberde, sadece koalisyondaki bazı parti liderlerinin operasyonu bildiği ifade edildi.

    Haberde, olası siyasi sonuçları nedeniyle dönemin Başbakanı Balkenende'nin operasyondan kasten haberdar edilmemiş olabileceği şeklindeki yoruma yer verildi.

    Bazı Hollandalı milletvekillerinin, haberin yayımlanmasının ardından hükümetten olayın aydınlatılmasını talep ettiği aktarıldı.

    Santrifüjler, zenginleştirilmiş uranyumu ya sivil kullanım ya da nükleer silahlar için daha yüksek saflık seviyelerine çıkarmak için kullanılıyor.

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    Haberler>Dünya>İran'daki nükleer tesiste Hollandalı casusun sabotaj iddiası ortalığı karıştırdı
    Etiketler
    İranHollandaABDİsrail
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