İran'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırılarına kınama

12 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:39

Yemen'deki Husiler, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlarla birlikte yeni bir 'tedarik zinciri krizi'nin başlayacağına ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Tüm bu endişelerden sonra ABD ve İngiltere harekete geçerek; Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Saldırıya, Husilere karşı Kızıldeniz'de kurulan çok uluslu misyon da destek verdi. ABD Başkanı Joe Biden operasyondan sonra yaptığı açıklamada, "Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmem." dedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin Yemek saldırılarına İran'dan kınama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in çeşitli şehirlerine düzenlediği askeri saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE ULUSLARASI YASALARIN İHLALİ"

ABD ve İngiltere'nin operasyonunu Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali olarak değerlendiren Kenani, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu keyfi saldırı, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Uluslararası toplumdan, sorumlu tepki ve eylemlerle; bölgede savaş, istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasının önüne geçmesini istiyoruz"

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.