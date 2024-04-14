İran'dan İsrail'e gözdağı: Karşılık gelirse tepkimiz daha büyük olur
İsrail'e gece yarısı insansız hava araçlarıyla saldıran İran'dan yeni bir gözdağı geldi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, İsrail'in karşılık vermesi durumunda tepkilerinin daha da büyük olacağını söyledi.
İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına gerçekleştirdiği hava saldırısına cevap geldi. İran, akşam saatlerinde İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.
Yaşanan gerilim tüm dünyada endişeye yol açarken, İran İsrail'e yeni bir mesaj yolladı. İsrail'e gözdağı veren İran, olası bir karşılık durumunda tepkilerinin daha da büyük olacağını duyurdu.
"MİSİLLEME OLURSA TEPKİMİZ BÜYÜK OLUR"
İran devlet televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.
Bagheri, ABD yönetimini ise İsrail'i desteklememesi konusunda da uyardı.
ABD'YE İSVİÇRE ÜZERİNDEN MESAJ
Ayrıca devlet televizyonunda yer alan habere göre; İran, İsviçre üzerinden ABD'ye mesaj gönderdi. Washington'un İsrail'in misilleme saldırısına destek vermesi durumunda ABD üslerinin hedef haline geleceği konusunda uyarıda bulundu.