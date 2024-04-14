İran'dan İsrail'e gözdağı: Karşılık gelirse tepkimiz daha büyük olur

14 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:18

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına gerçekleştirdiği hava saldırısına cevap geldi. İran, akşam saatlerinde İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

Yaşanan gerilim tüm dünyada endişeye yol açarken, İran İsrail'e yeni bir mesaj yolladı. İsrail'e gözdağı veren İran, olası bir karşılık durumunda tepkilerinin daha da büyük olacağını duyurdu.

"MİSİLLEME OLURSA TEPKİMİZ BÜYÜK OLUR"

İran devlet televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Bagheri, ABD yönetimini ise İsrail'i desteklememesi konusunda da uyardı.

ABD'YE İSVİÇRE ÜZERİNDEN MESAJ

Ayrıca devlet televizyonunda yer alan habere göre; İran, İsviçre üzerinden ABD'ye mesaj gönderdi. Washington'un İsrail'in misilleme saldırısına destek vermesi durumunda ABD üslerinin hedef haline geleceği konusunda uyarıda bulundu.