İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı iddiası: Her an gerçekleşebilir

11 Nisan 2024 02:11 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 02:11

İran-İsrail gerilimi son bulmadı: Saldırı olursa karşılığını veririz

İran-İsrail gerilimi son bulmadı: Saldırı olursa karşılığını veririz

Amerikan televizyon kanalı Bloomberg, istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, İran veya İran destekli grupların İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı düzenleyebileceğini bildirdi.

Saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtilirken, İsrail'deki askeri noktaların hedef alınacağı iddia edildi.

İran'ın saldırısında yüksek hassasiyetli füzeler veya insansız hava araçları kullanabileceğinden endişe duyulurken, saldırının ne zaman gerçekleşeceğinin önemli olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da ülkesinin İran'a karşı İsrail'i koruyacağını söyledi.

Biden, "İran ve destekçilerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.