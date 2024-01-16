İran'dan Pakistan'daki DEAŞ kamplarına füzeli saldırı

16 Ocak 2024 22:09 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 22:37

İran Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'deki ABD üslerine çok sayıda füzeyle saldırmasından bir gün sonra bu kez de Pakistan'daki DEAŞ üslerini füzelerle hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları, Pakistan'daki iki üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu.

İran devlet medyasının bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'deki ABD hedeflerine füzelerle saldırmasından bir gün sonra bugün de DEAŞ'ın Pakistan'daki iki üssünü hedef aldı.

"FÜZELER VE İHA'LARLA YOK ETTİK"

İran devlet medyası ayrıntıya girmeden, "Bu üsler füzeler ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve yok edildi." açıklamasını yaparken söz konusu grup daha önce de Pakistan sınırındaki İran güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemişti.