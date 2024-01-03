İran'dan terör saldırısı sonrası ilk açıklama: Ezici bir cevap verilecek

03 Ocak 2024 19:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 19:53

İran'da 4 yıl önce ABD saldırısında hayatını kaybeden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıldığı tören esnasında patlama sesleri duyuldu. İran medyasına göre, en az 103 kişi hayatını kaybetti ve 140'tan fazla kişi de yaralandı. Gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama geldi. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, saldırının sorumlularına ezici ve kararlı bir şekilde cevap verileceğini söyledi.

Saldırıyı, daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

VAHİDİ'DEN SOSYAL MEDYA UYARISI

Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. İranlı Bakan, ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar İran'ın bölgesel politikalarını belirleyen önemli bir figür olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleşen saldırıda, Süleymani'ye ek olarak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de yaşamını yitirdi. Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak nitelendiriliyordu.