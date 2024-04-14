14 Nisan 2024 04:08 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 04:08
İran'ın fırlattığı İHA'lar Mescid-i Aksa'dan böyle görüntülendi!
İran'ın İsrail'e fırlattığı kamikaze İHA'lar Mescid-i Aksa üzerinde görüntülendi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İran'ın beklenen İsrail saldırısını 238 adet kamikaze dronu fırlatarak gerçekleştirdi. Saatler sonra İsrail'e ulaşan İHA'lar bir taraftan demir kubbe tarafından imha edilmeye başlandı.
Kamikaze İHA'ları Mescid-i Aksa üzerinde de görüntülendi. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.
Kaynak: TGRT Haber