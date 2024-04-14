14 Nisan 2024 02:11 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 02:16
İran'ın İHA'ları İsrail'e ulaştı: Demir Kubbe devreye girdi
İsrail hava savunma sistemleri, şu ana kadar ABD ve Birleşik Krallık tarafından imha edilmeyen ve İsrail’e ulaşan son İran İHA’larını vuruyor.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın akşam saatlerinde İsrail'e fırlattığı İHA'lar ülkeye giriş yapmaya başladı. İHA'lar Demir Kubbe adı verilen sistem tarafından imha edilmeye çalışılıyor.
İHA'ların, Demir Kubbe tarafından imha edilme görüntüleri uluslararası ajanslar tarafından servis edilmeye başlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı