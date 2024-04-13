İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası ABD'den peş peşe açıklamalar

13 Nisan 2024 23:34 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:12

İsrail devlet televizyonu KANN'ın geçtiği bilgiye göre; İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İran'ın saldırısının ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran dronela'rını İsrail'e ulaşmadan durdurmak için acil bir savunma planı uygulamaya başladığı belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: BİDEN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.