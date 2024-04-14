İran'ın İsrail'i vurduğu Şahid-136 Kamikaze İnsansız Hava Araçlarının özellikleri

14 Nisan 2024 00:51 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:00

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı karşısında İran’ın tarihinde ilk kez kendi toprağından saldırı gerçekleştirdi. İsrail’e yönelik olarak başlattığı saldırıda kullanılan kamikaze insansız hava aracı Şahid-136 en çok aratılan konulardan biri oldu. Tel Aviv'e yönelik yapılan fiili saldırıda kullanılan insansız hava araçları arasında en etkili olduğu iddia ediliyor. İsrail'e yaklaşık 14 Nisan sabah 06:00 saatlerinde ulaşılması beklenen İHA'lara ait detaylar...

ŞAHİD-136 KAMİKAZE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

2000 km menzile sahip

50 gram harp başlığı taşıyabilir

Hedef bilgisi yüklendikten sonra direk menzile atış sağlar

Güzergah üstündeki hareketli tüm sistemleri tespit ederek otomatik vurur

Saatte 180 km ilerleyebiliyor

Hem tekli hem de çoklu hareket planlamasına sahip

İran'ın en büyük sanayi savunma merkezi HESA tarafından üretildi. İran Devrim Muhafızlarına ait bu sistem ilk kez 2021 yılında tanıtılmıştı. Yer hedeflerine uzaktan saldırır. Saldırı sırasında hava savunma kaynaklarını tüketerek hava savunmalarından kaçar.