İran'ın İsrail'i vurduğu Şahid-136 Kamikaze İnsansız Hava Araçlarının özellikleri
İran'ın 13 Nisan saat 23:00'te İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırısında kullandığı İHA'nın özellikleri merak konusu oldu. İşte İran'ın İsrail'i vurduğu Şahid-136 Kamikaze İnsansız Hava Araçlarının özellikleri
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı karşısında İran’ın tarihinde ilk kez kendi toprağından saldırı gerçekleştirdi. İsrail’e yönelik olarak başlattığı saldırıda kullanılan kamikaze insansız hava aracı Şahid-136 en çok aratılan konulardan biri oldu. Tel Aviv'e yönelik yapılan fiili saldırıda kullanılan insansız hava araçları arasında en etkili olduğu iddia ediliyor. İsrail'e yaklaşık 14 Nisan sabah 06:00 saatlerinde ulaşılması beklenen İHA'lara ait detaylar...
ŞAHİD-136 KAMİKAZE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ
2000 km menzile sahip
50 gram harp başlığı taşıyabilir
Hedef bilgisi yüklendikten sonra direk menzile atış sağlar
Güzergah üstündeki hareketli tüm sistemleri tespit ederek otomatik vurur
Saatte 180 km ilerleyebiliyor
Hem tekli hem de çoklu hareket planlamasına sahip
İran'ın en büyük sanayi savunma merkezi HESA tarafından üretildi. İran Devrim Muhafızlarına ait bu sistem ilk kez 2021 yılında tanıtılmıştı. Yer hedeflerine uzaktan saldırır. Saldırı sırasında hava savunma kaynaklarını tüketerek hava savunmalarından kaçar.