İran'ın Türkiye'ye petrol taşıyan tankere baskın yapıp, el koyduğu anlar

13 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:12

Irak'ın Basta Limanı'nda İzmir'e TÜPRAŞ'ın aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan Marshall Adaları bandıralı 'St. Nikolas' adlı gemiye İran, perşembe günü Umman açıklarında el koydu. İran Deniz Kuvvetleri'nin gemiye düzenlediği operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silahlı İran askerlerinin gemiye helikopterle indiği görülüyor.

İran'ın Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan tankere Umman açıklarında el koyulduğu doğrulanmıştı. İran basınında yer alan haberlerde, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı tankere geçen yıl "Suez Rajan" adıyla seyrettiği sırada ABD tarafından el konulduğu hatırlatılarak, "Geçen yıl ABD tarafından İran petrolünün çalınmasının ardından St Nikolas tankerine bu sabah İran Deniz Kuvvetleri tarafından yargı kararıyla el konuldu. Tanker İran limanlarına doğru yol alıyor" denilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski adı Suez Rajan olan St Nikolas tankeri, geçen yıl ABD tarafından el konulduğunda İran'a ait 980 bin varilden fazla ham petrolü taşıyordu. ABD o dönemde İran'ı yaptırımları ihlal ederek Çin'e kaçak petrol ihraç ettiğin iddia etmişti. Afrika'nın güneyinde ABD donanması tarafından el konulan tanker, ABD'nin Teksas eyaleti kıyılarına çekilmiş, tankerin taşıdığı İran'a ait petrol daha sonra satılmıştı. Tankerin adı ise yükü boşalttıktan sonra St Nikolas olarak değiştirilmişti.

İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME

İran ise Suez Rajan'a el konulmasının ardından misilleme olarak geçtiğimiz sene Marshall Adaları bandıralı ABD merkezli enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerine ve "Niovi" adlı Panama bandıralı petrol tankerine el koymuştu.

TANKERDE TÜRK MÜRETTEBAT BULUNMUYOR

Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada da, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyurulmuştu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Tankeri kiralayan Tüpraş tarafından yapılan açıklamada ise, "Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır" denilmişti.