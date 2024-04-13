İranlı gazeteciden Türkiye'nin hamlesine övgü: En doğrusunu yaptı

13 Nisan 2024 21:44 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 21:45

İran, Şam'daki konsolosluğu vurulan İsrail'e karşı misilleme operasyonuna hazırlanıyor. Bölgede tansiyon her geçen saat artarken İsrail'den de tehditkar açıklamalar geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'ndeki yük gemisine el koymasının ardından İran'ın yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını açıklayarak "Sonuçlarına katlanacaklar" derken bölgede '3. Dünya Savaşı' sesleri yükselmeye başladı.

Bu kritik süreçte Türkiye'nin aldığı karar ise bölgesel dengeler açısından önem taşıyor. Türkiye, hava sahasını herhangi bir askeri operasyon için kullanıma kapatarak, bölgedeki tansiyonun daha da artmasını önlemeye çalışıyor.

"3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKMAZ"

Kararı, İranlı gazeteci Farshid Bagherian takdirle karşıladı. TGRT Haber'de Gündem Özel'e konuşan Bagherian, "Türkiye'nin hava sahasını kimseye açmaması doğru bir karar. Dünya, İran-İsrail savaşını kaldıracak güçte değil" dedi.

Gazeteci Bagherian İran'ın psikolojik bir savaş yürüttüğünü, İsrail'in ise ABD'nin bir vekalet gücü olduğunu öne sürdü.

TGRT Haber'de Orta Doğu gündemini değerlendiren Bagherian şunları söyledi:

"Burada bir 3. dünya savaşı çıkmaz. Dünya İran-İsrail savaşını kaldıracak güçte değil. İran psikolojik savaşı kazanmaya çalışıyor. Türkiye 'hava sahasını kimseye açmıyorum' dedi, doğru yaptı. İran vekalet gücünü inkar etse de vardır. İsrail bile ABD'nin vekalet gücüdür. İsrail ABD silahını kullanıyor ama kendi silahı gibi davranıyor."