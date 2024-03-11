Irkçı Wilders kendinden bekleneni yaptı: Soykırımcı İsrail'e tam destek sözü

11 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 11 Mart 2024 14:22

Dünyanın dört bir yanında pek çok ülke lideri İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım girişimini durdurması konusunda çaba sarf ederken ırkçılığıyla nam salmış Hollandalı siyasetçi Geert Wilders kendinden tam bekleneni yaptı.

HERZOG İLE POZUNU PAYLAŞTI

Neonazist akımların her geçen gün yükseldiği Hollanda'da son seçimleri kazanan Wilders'tan İsrail'e tam destek sözü verdi. Wilders, X sosyal medya hesabından Hollanda'yı ziyarete gelen İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile görüştüğünü bir pozunu paylaşarak "'Ona, Hollanda'yı ziyaret etmesinden gurur duyduğumu ve İsrail'in terörle mücadelesinde tam desteğimi aldığını ve her zaman vereceğini söyledim" ifadelerine yer verdi.

Wilders'ın söz konusu paylaşımını profiline sabitlemesi de dikkat çekti.

ÖLDÜRÜLEN BEBEKLER ONA GÖRE TERÖRİST!

Milliyetçi PVV partisinin Kasım ayındaki seçimleri kazanmasının ardından yeni hükümete liderlik etmeyi hedefleyen Wilders, uzun süredir İsrail'in sadık bir destekçisi konumunda. Gazze'de sivillerin de hedef alındığı saldırıları 'terör ile mücadele' olarak nitelendiren Wilders, daha önce Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine verdiği destekle de hatırlanıyor.