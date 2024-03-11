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11 Mart 2024 21:05 - Güncelleme : 11 Mart 2024 21:11

İrtifa kaybeden uçakta dehşeti yaşadılar: En az 50 yaralı

Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta bulunan yolcular dehşeti yaşadı. Ani irtifa kaybı nedeniyle uçağın içinde bulunan en 50 yolcu yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İrtifa kaybeden uçakta dehşeti yaşadılar: En az 50 yaralı

Avustralya’nın Sidney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı büyük bir tehlike atlattı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Ani irtifa kaybı yaşanan uçakta bulunan yolculardan en az 50'si yaralandı. Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı’na iniş yaptığı belirtildi.

Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı.

İrtifa kaybeden uçakta dehşeti yaşadılar: En az 50 yaralı - 1. Resim

"İNSANLAR KOLTUKLARINDAN FIRLAYIP TAVANA ÇAPTI"

Yolculardan Brian Jokat, uçağın bir anda düştüğünü belirterek, “Demek istediğim herhangi bir küçük türbülansta yaşadığım hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde düştü. İnsanlar koltuklarından fırlayıp uçağın tavanına çarptı, koridorlarda yuvarlandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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