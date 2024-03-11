İrtifa kaybeden uçakta dehşeti yaşadılar: En az 50 yaralı

11 Mart 2024 21:05 - Güncelleme : 11 Mart 2024 21:11

Avustralya’nın Sidney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı büyük bir tehlike atlattı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Ani irtifa kaybı yaşanan uçakta bulunan yolculardan en az 50'si yaralandı. Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı’na iniş yaptığı belirtildi.

Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı.

"İNSANLAR KOLTUKLARINDAN FIRLAYIP TAVANA ÇAPTI"

Yolculardan Brian Jokat, uçağın bir anda düştüğünü belirterek, “Demek istediğim herhangi bir küçük türbülansta yaşadığım hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde düştü. İnsanlar koltuklarından fırlayıp uçağın tavanına çarptı, koridorlarda yuvarlandı" dedi.