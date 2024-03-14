İşgalci İsrail ordusu yardım bekleyenleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

14 Mart 2024 12:41 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:09

Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor. Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bini geçti. Dün BM'nin yardım tesisini vuran İsrail ordusu bugün de Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdı.

Gece saatlerinde yarım malzemeleri almak için yollara düşen Filistinliler, El-Kuveyt Kavşağı'nda toplandı. O sırada İsrail ordusu, yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR!

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçlerinin El-Kuveyt kavşağında yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişinin öldürüldüğünü, 83 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLER KAMYONLARLA TAŞINDI

Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda yardım taşıyan kamyonun İsrail güçlerinin saldırısında öldürülen ve yaralanan Filistinlileri taşımak için kullanıldığı görülüyor.

Kamyonun kasasında, evlerine bir torba un götürmek için hayatlarını tehlikeye atan ve İsrail kurşunlarına hedef olan çok sayıda ölü ve yaralı Filistinlinin olduğu görüntülere yansıdı.