Isıtma sistemlerindeki arıza sokakları kaplıcaya çevirdi!

13 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:13

Rusya Sibirya Federal Bölgesi'nin başkenti Novosibirsk'in Lenin bölgesinde eksi derece sıcaklıklarda sokakları kaynar su bastı. Merkezi ısıtma sistemlerinde meydana gelen arıza sokakları kaplıcaya çevirdi. Novosibirsk Belediye Başkanı Oleg Klemeşov, arıza nedeniyle toplamda 237 binada ısınma sağlanamadığını bildirdi.

Ayrıca az 20 okulun ısıtma arızası nedeniyle uzaktan eğitime geçtiği, bazı hastanelerde önceden planlanmış ameliyatların yapılamadığı, Kirovski bölgesinde ise tramvay seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Olayın yaşandığı perşembe günü şehirde sıcaklık -15 dereceye kadar düşmüştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede faaliyet gösteren enerji firması Siberian Generating Company, sorunun Sovyet döneminden kalma boru hatlarından kaynaklandığını ve teknik ekiplerin arızayı en yakın zamanda gidereceğini bildirdi. Şirketin paylaştığı bilgilere göre ısıtma altyapısı 1974'te inşa edilmişti.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Çarşamba günü de Primorski Krayı'nın merkezi Vladivostok şehrinde benzer bir olay yaşanmış, ısıtma sistemi arızası nedeniyle yolları kaynar su basmıştı.