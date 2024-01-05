İskoçya Başbakanı'ndan İngiltere'ye Gazze tepkisi: Utanç verici

05 Ocak 2024 19:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:38

Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor. Gazze'yi bombardıman yağmuruna tutan İsrail'in saldırılarının son bulması için birçok ülke her defasında ateşkes çağrısını yineliyor.

İsrail'in saldırılarının durması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için çağrıda bulunan ülkelerden biri de İskoçya... İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere'nin Gazze’de acil ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesine tepki gösterdi. Yusuf, İngiltere hükümetinin bu hareketini 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Yusuf, İngiltere'nin İsrail'in "güvenilir müttefiki" olduğuna dikkat çekti. İsrail'in Gazze'de binlerce çocuğun ölümüne neden olan ayrım gözetmeyen saldırılarına son vermesi üzere İngiltere'nin harekete geçmesi çağrısında bulunan Yusuf, sivillerin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

GAZZE, FİLİSTİN TOPRAĞIDIR

Yusuf, İsrailli bir bakanın Filistinlilerin Gazze'den sürülmesini teşvik eden yorumlarını duymanın "son derece rahatsız edici olduğunu" ve "evrensel olarak kınanması" gerektiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Gazze, işgal altındaki Filistin topraklarıdır ve gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olacaktır. Gazzeliler zorla yerlerinden edilmemeli veya Gazze'den taşınmamalıdır. İngiliz hükümeti, (Binyamin) Netanyahu, İsrailli bakanlar ve askeri komutanların, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını derhal durdurmaması ve insani felaketi önlemek için gereken ölçekte yardımın Gazze'ye girmesine izin vermemesi halinde, binlerce masum sivilin öldürülmesinden ve on binlercesinin açlık ve hastalıktan ölmesinden sorumlu tutulacağını açıkça belirtmelidir. Hamas liderleri de 7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik korkunç saldırılardan sorumlu tutulmalıdır"