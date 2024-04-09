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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 19:01 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 19:18

İspanya Gazze için devrede: AB turu yapacak!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için Avrupa Birliği ülkeleri arasında destek arayışına girmeye hazırlanıyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletinin tanınması için AB turuna çıkacak. Sanchez, önümüzdeki hafta Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir dizi görüşme yapacak. İspanya'nın Filistin devletinin tanınması konusundaki bu adımı, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, yaptığı açıklamada bu ziyaretlerin Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması konusunda AB ülkeleri arasında bir fikir birliği oluşturmayı hedeflediğini belirtti.  

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“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM” VURGUSU

Alegria, Sanchez'in gündeminde mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına karşı AB'nin tutumuna odaklanmak olduğunu belirterek, "Gazze'deki insani felaketi durdurmak ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak siyasi bir barış sürecinin başlatılmasına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya geçen ay Filistin devletinin tanınması için ortaklaşa çalışacaklarını açıklamışlardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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