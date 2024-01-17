İsrail askerleri 3 sağlık çalışanını gözaltına aldı

17 Ocak 2024 23:44 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:48

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, “İsrail işgal ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı’nda görevini yapan 3 sağlık görevlisini gözaltına aldı.” ifadesi kullanıldı.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan başka bir açıklamada, İsrail güçlerinin Kızılaya ait ambulansı bombalaması sonucu 2 sağlık görevlisinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail güçleri, günün ilk saatlerinden bu yana Tulkerim kenti, Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı’na yönelik sürdürdüğü baskında insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü, birçoğunu yaraladı.

ÇOK SAYIDA EVE ZORLA GİRİP ARAMA YAPTILAR

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin düzenlediği baskında çok sayıda eve zorla girerek arama yaptığını söyledi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı’nı çevresinden ayırdığını, hastane ve sağlık merkezlerinin girişine askeri araçları konuşlandırdığını ve ambulansları aradığını aktardı.

İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını söyleyen tanıklar, askeri buldozerlerin sokaklara, dükkanlara ve araçlara zarar verdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.