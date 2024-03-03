İsrail askerleri TikTok'ta kansız bir akım başlattı! Görüntülere tepkiler çığ gibi

03 Mart 2024 13:08 - Güncelleme : 03 Mart 2024 13:09

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 149. günde de devam ediyor. Bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda süren ateşkes görüşmelerine dair dün umut verici bir haber geldi. ABD'li bir yetkili, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini öne sürdü.

Ateşkes konuşuluyorken İsrail'in zulmü durmak bilmiyor. İsrailli askerler işgal ettikleri Gazze ve Batı Şeria'da insanlık dışı ve bariz bir şekilde zulmü aşan eylemlere imza atıyor. Gazze'deki evlere giren İsrailli askerler ölü veya zorla göç ettirilmiş Filistinli kadınların ve çocukların geride bıraktıkları kıyafetleri giyerek fotoğraf ve video çektiriyor.

KANSIZ EYLEM TİKTOK'TA AKIM HALİNE GELDİ

Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları bu video ve fotoğraflar kısa sürede TikTok'ta viral haline geldi. Bunu gören diğer İsrailli askerlerde akım uğruna bu eyleme katılmaya başladı.

İsrailli askerlerin çektikleri videolarda Filistinlilerin diri diri yanmasını istiyor, hırsızlık yapıyor, ağır ithamlarda bulunuyor, tutukladıkları Filistinlilere işkence ediyorlar.

FİLİSTİNLİLERİN KIYAFETLERİNİ GİYİYORLAR

İsrail'in Baykuş Yanşuf Taburu'ndan bir yedek asker Youtube yayınladığı Gazze Vlog'unun bir parçası olarak Gazzeli kadınların kıyafetlerini sergilerken görülüyor.

Artık askerlerin TikTok akımı haline gelen bu kansız olaya başka İsrail askerleri de katılıyor. 22 Ocak'ta yayınlanan bu fotoğrafta ise Gazze'de yerinden edilmiş/öldürülen çocukların eşyalarıyla fotoğraf çektirdikleri görülüyor.

İsrailli aynı asker yine TikTok hesabından bu sefer başka arkadaşlarını da dahil ettiği bir video yayınladı. Video da yine aynı şekilde göçe zorlanmış veya hayatını kaybetmiş Filistinli çocukların ve kadınların kıyafetlerini giyerek poz verdikleri görülüyor.

İsrail'in 435'inci Piyade Taburu "Rotem"den bir İsrail askeri 22 Aralık 2023'te kendisinin ve başka bir askerin Filistinli bir kadına ait iç çamaşırlarını, makyaj malzemelerini ve elbise dolabını karıştırdığını gösteren birkaç fotoğraf yayınladı.

VİDEO ÇEKEREK FİLİSTİNLİLERLE DALGA GEÇİYORLAR

2 Ocak 2024'te Givati tugayından bir İsrail askeri, "Gazzelilere, tüm sevgili Gazzelilere dönecek hiçbir yeriniz yok. Siz değerli değilsiniz, ucuzsunuz. Evsizsiniz. Evsizsiniz. Hayatınızı zindan edeceğiz... Her saniye acı çekeceksiniz. Öleceksiniz." ifadelerini kullandığı bir video paylaştı.