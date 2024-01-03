İsrail, askerlerin ifadesine rağmen bebek kaçırma iddiasını yalanladı

03 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:05

İsrail askerlerinin Gazze'de girdikleri bir evde ağlarken buldukları Filistinli kız bebeği İsrail'e götürdüklerini söylemesine rağmen ordu yalanladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili incelemenin yapıldığı ve herhangi bir Filistinli bebeğin İsrail'e götürülmediği kaydedildi. Açıklamada, "Bebek kaçırılması iddiaları tamamen asılsızdır" ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun açıklaması, Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyleyen İsrail askerinin açıklamalarına tamamen ters düşüyor.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze’de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söylemişti. Mendelson, Gazze’nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık Cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktarmıştı.

Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yapmıştı.

FİLİSTİN: BEBEK KAÇIRMA EN İĞRENÇ SUÇLARIN KANITI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu durumun İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı "hesap verebilirlik ve denetim olmaksızın soykırım, taciz, doğrudan öldürme ve adam kaçırma gibi en korkunç suçları işlediğine" dair inancı derinleştirdiğini vurguladı. Bu durumun ayrıca söz konusu suçların bir kısmının ortaya çıktığı ancak büyük bir bölümünün hala bilinmediğine dair inançlarını da desteklediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden bir bebeği kaçırması, sivillere karşı gözetim veya hesap verme sorumluluğu olmadan işlenen en iğrenç suçların kanıtıdır.

Bu olay, bebek Gazze Şeridi'nden İsrail'e hangi yöntemle nakledildi? Söz konusu askerden sorumlu subay ve komutanın bilgisi dahilinde nasıl kaçırıldı veya açık bir şekilde nakledildi? Bebeğin sağlık durumu nasıl? Yaralandı mı yaralanmadı mı? Bebeğin ailesinin akıbeti nedir?" gibi birçok soruyu da akıllara getiriyor."

Açıklamada, söz konusu suçun İsrail resmi kurumlarınca duyurulmamasına da tepki gösterilerek, bebeğin derhal Filistin yönetimine teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.