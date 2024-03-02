İsrail ateşkese rest çekti! Masaya dönme şartlarını açıkladı

02 Mart 2024 13:13 - Güncelleme : 02 Mart 2024 13:25

Kimliklerinin paylaşılmasını istemeyen İsrailli yetkililer, ABD'nin önde gelen haber sitelerinden Axios'a, esir listesiyle ilgili taleplerin görüşmelerde arabuluculuk yapan Mısır ve Katar'a iletildiğini söyledi. İsrail'in Hamas'tan rehine listesini almadan ateşkes müzakerelerini sürdürmeyeceği bildirildi.

Haberde, İsrailli heyetin bu hafta Katar'ın başkenti Doha'ya ateşkes görüşmeleri için gittiği fakat müzakerelerde anlaşmaya varılamadığı hatırlatıldı. Sürecin, Mısır ve Katar'ın Hamas'la iletişime geçip rehinelerle ilgili bilgi alınacağını söylemesine rağmen bunu gerçekleştirememesi sebebiyle tıkandığı belirtildi.

"NET SAYI GARANTİSİ GERÇEKLEŞMEDİ"

İsrailli yetkililer, Doha'daki üç günlük müzakere sürecinde istediklerini alamadıklarını söyleyerek, "Arabulucular, Hamas'ın rehinelerle ilgili net sayı vereceğini garanti etmişti ama bu gerçekleşmedi" dedi.

Bunun üzerine Mısır'ın, başkent Kahire'de haftaya tekrar müzakere düzenlenmesini önerdiği fakat İsrail'in Hamas'tan rehine listesini almadan görüşmelere katılmayacağını söyleyerek bunu reddettiği aktarıldı.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın elindeki rehinelerden kaçının canlı olduğunu bilmediklerini belirtti. Ayrıca örgütün her rehine için kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını talep ettiğinin de netleşmediğini söylediler. Bu iki husus açıklığa kavuşturulmadan görüşmelerin sürmeyeceği ifade edildi.

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü Katar ve Mısırlı yetkililerle görüştüğü, İsrail'in bunun süreci olumlu yönde etkilemesini beklediği bildirildi.

IDF'YE GÖRE EN AZ 130 KİŞİ REHİN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe günkü basın toplantısında, Hamas'ın serbest bırakmayı planladığı tüm rehinelerin adlarını açıklamasını istemiş, ateşkeste anlaşma sağlanıp sağlanmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtmişti.

24 Kasım'da başlayan ve bir hafta süren ateşkeste 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre Gazze'de halen en az 130 kişi rehin tutuluyor, bunlardan 31'ininse öldürüldüğü düşünülüyor.

"MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

Diğer yandan ABD'nin tanınmış medya kuruluşlarından CNN, müzakerelerin devam ettiğini yazdı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, görüşmelerin Gazze'de yardım bekleyen sivillere düzenlenen saldırıdan ciddi şekilde etkilenmeden sürdürüldüğünü savundu. Yetkililer, Washington'ın halen 11 Mart'ta başlayan Ramazan'a kadar ateşkes sağlanmasını hedeflediğini ve bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Reşid Caddesi'nde perşembe sabah saatlerinde yardım tırına ulaşmaya çalışan Filistinlilere ateş açılmıştı. Gazze yönetimi, 112 kişinin öldüğü ve 760 kişinin yaralandığı saldırının İsrail ordusu tarafından kasıtlı olarak düzenlendiğini bildirmişti.

IDF ise kalabalığın, İsrailli askerlere tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını, birliklerin bu nedenle havaya uyarı ateşi açtığını savunmuştu. Açıklamada, can kayıplarının "izdiham nedeniyle yaşandığı" ileri sürülmüştü.