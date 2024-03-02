İsrail ateşkesi kabul etti! Ne kadar sürecek?

02 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 02 Mart 2024 23:28

İsrail'in Gazze'deki saldırısı havadan ve karadan devam ederken, gözler Ramazan ayı öncesi 'olabilecek' bir ateşkese çevrilmişti. ABD’li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkesi kabul etti. Öte yandan Tel Aviv sokakları da esirlerin iade edilmesi için protestolarını sürdürüyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor.

6 HAFTA SÜRECEK

ABD’li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” dedi.

İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti.

TEL AVİV SOKAKLARI KARIŞTI

İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle sokaklara döküldü.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrail polisi, demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için önlem aldı.

Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı. Yüzlerce kişilik gösterici grubu, Kaplan Caddesi'nde polisin kurduğu demir bariyerleri aşarak yollarda yürüyüşe geçti. Göstericiler, kentin ana caddelerinde trafiği uzunca süre durdurdu. İsrail polisi, protestocuları yoldan uzaklaştırmaya çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı.

Bir grup, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'na ulaşmaya çalıştı. İsrail polisi, göstericileri yol kenarındaki bankette durdurdu, taraflar arasında arbede çıktı.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİ BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜLER

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, İsrail güçleri, Celezun Mülteci Kampı yakınlarında 13 yaşındaki Muhammed Halid Zeyd'e ateş açtı ve 1 saat sağlık ekiplerine haber vermeyerek kan kaybetmesine sebep oldu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Ramallah Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan çocuğun kurtarılamadığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 419'a yükseldi.