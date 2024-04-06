Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu'yu istifaya çağırdı 
06 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:51

İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu'yu istifaya çağırdı 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki politikasını protesto eden yaklaşık 100 bin kişi sokaklara dökülerek istifa çağrısında bulundu. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu&#039;yu istifaya çağırdı 

Tel Aviv'de, İsrail hükümetinin Gazze'deki sivil ölümlerine yönelik politikalarına karşı yaklaşık 100.000 kişilik bir grup protesto düzenledi. 

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki hükümetin Gazze politikasını eleştirdi ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu. 

İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu'yu istifaya çağırdı  - 1. Resim

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Ayrıca, tutuklu takası anlaşmasının onaylanmasını istediler. İsrail bayrağının yanı sıra hükümet karşıtı sloganların bulunduğu pankartlar taşıyan katılımcılar, Netanyahu ve yönetimini istifa etmeye davet etti. 

İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu'yu istifaya çağırdı  - 2. Resim

Olay yerinde, İsrail polisinin göstericilere müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda iki kadın yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından yardım edildi. Ayrıca, bir protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Gösteriler sırasında çeşitli yerlerde yangınlar çıkarıldı. 

Kaynak: TGRT Haber
Hollanda'da Ramazan coşkusu: 1500 kişilik sokak iftarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...