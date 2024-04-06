İsrail ayağa kalktı! 100 bin kişi Netanyahu'yu istifaya çağırdı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki politikasını protesto eden yaklaşık 100 bin kişi sokaklara dökülerek istifa çağrısında bulundu.
Tel Aviv'de, İsrail hükümetinin Gazze'deki sivil ölümlerine yönelik politikalarına karşı yaklaşık 100.000 kişilik bir grup protesto düzenledi.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki hükümetin Gazze politikasını eleştirdi ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu.
İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Ayrıca, tutuklu takası anlaşmasının onaylanmasını istediler. İsrail bayrağının yanı sıra hükümet karşıtı sloganların bulunduğu pankartlar taşıyan katılımcılar, Netanyahu ve yönetimini istifa etmeye davet etti.
Olay yerinde, İsrail polisinin göstericilere müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda iki kadın yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından yardım edildi. Ayrıca, bir protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Gösteriler sırasında çeşitli yerlerde yangınlar çıkarıldı.