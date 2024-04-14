14 Nisan 2024 06:02 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 06:02
İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın ülkesine yönelik hava saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından, Netanyahu'nun, savaş kabinesi ve daraltılmış güvenlik kabinesi ile yaptığı toplantının ardından Biden ile telefonda görüştüğü duyuruldu.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmeyen paylaşımda, Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bir fotoğraf yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı