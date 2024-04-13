İsrail, BM'ye ait okulu aynı gün ikinci kez bombaladı

13 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:50

İsrail TRT Arapça ekibini hedef aldı: Bir gazeteci bacağını kaybetti

İsrail TRT Arapça ekibini hedef aldı: Bir gazeteci bacağını kaybetti

İsrail, işgali altındaki Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bir gün içinde ikinci kez bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki UNRWA okulunu bombaladı, saldırı sonucunda okulda ciddi hasar meydana geldi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgeleri hedef alan bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

24 SAAT İÇERİSİNDE İKİNCİ BOMBARDIMAN

Bu, İsrail'in "Yeni Kamp Ortak İlköğretim Okulu" adını taşıyan okula 24 saatten kısa süre içinde düzenlediği ikinci bombardıman oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, dün akşam İsrail topçu birliklerinin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki aynı okulu hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu duyurmuştu.

İsrail 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırılar düzenliyor.