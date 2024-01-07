İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü! Hamas 'savaş suçunun kanıtı' dedi

07 Ocak 2024 16:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:53

İsrail, 93 gündür Gazze'de sivilleri hedef alırken 109 gazetecinin de ölümüne neden oldu. Son olarak İsrail savaş uçakları, 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldı. Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh’un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ve gazeteci Mustafa Süreyya, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Hamas, gazetecilerin öldürülmesinin 'savaş suçunun kanıtı' olduğunu belirtti ve bir açıklama yayımladı:

"Siyonist işgalin gazeteciler Dahduh ve Süreyya'yı hedef alması, gazetecileri terörize etmeyi, gerçekleri bildirmek ve işgalin suçlarını haber yapmaktan caydırmayı amaçlayan kasıtlı bir savaş suçudur."

''BU SUÇLAR BELGELENMELİ''

İsrail’in aralarında 109 gazetecinin de bulunduğu Gazze’deki Filistin halkına yönelik korkunç bir katliam yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Uluslararası insan hakları kuruluşlarını, bu haydut rejimin yargılanması için halkımıza karşı işlediği suçları belgelemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dahduh ile Süreyya’nın ailelerine başsağlığı dilendi.

İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ GAZETECİ SAYISI 109

İsrail ordusunun bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında gazeteci Dahduh ile Süreyya öldürülmüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki Dahduh ile Süreyya’yı hedef almasıyla öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği vurgulanarak, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınanmıştı.