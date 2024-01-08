İsrail, Gazze'deki katliamlarını tüm yıl sürdürecek! Başka bir savaş ihtimali de var

08 Ocak 2024 09:21 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:25

İsrail, 22 bin 835 Filistinliyi öldürdüğü Gazze'de katliamlarına devam edeceğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. 2024 yılının zorlu geçeceğini söyleyen Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." dedi.

İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi, ''Hizbullah üzerine baskı kurarak'' gerçekleştireceklerini söyleyen Halevi, aksi takdirde ''başka bir savaşın başlayacağını'' söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise Gazze'nin kuzeyinde "Hamas’ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" iddia etmiş, ordunun Gazze'nin orta kesimi ve güneyinde de ''Hamas'ın dağıtılmasına'' odaklandığını ifade etmişti.

''SAĞLIK SEKTÖRÜ GAZZE'DE FELAKET''

Öte yandan Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada 94 gündür devam eden saldırılar nedeniyle sağlık sektörünün 'felaket' durumda olduğu belirtildi. Gazze Şeridi'nde 30 hastanenin hizmet dışı kaldığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 58 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 6 bininin durumunun kritik olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Mısır'daki kardeşlerimize Refah Sınır Kapısı'nı acilen açmaları, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin bu kadar hastaya müdahalede yetersiz olması nedeniyle kritik durumdaki 6 bin yaralının tedavi için ivedilikle Gazze dışına nakledilmesini onaylamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Günde sadece 10 ila 20 yaralının nakledilmesine izin verildiği, bunun da sayıları her geçen gün yüzer yüzer artan yaralı Filistinlinin maruz kaldığı sıkıntıları katladığı aktarıldı.

Uluslararası topluma ve ABD'ye, İsrail güçlerinin savunmasız Filistin halkı aleyhinde yürüttüğü "soykırım savaşını" durdurması için bu ülkeye baskı uygulaması çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.