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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:58

İsrail, Gazze’nin güneyinden çekildi! İlk yorum ABD’den geldi

İsrail’in bugün erken saatlerde tüm kara kuvvetlerini Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekmesinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda değil, askerlerin “dinlenip yenilenmeleri” için olduğunu belirtti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze’nin güneyinden çekildi! İlk yorum ABD’den geldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 6 ay geride kaldı. Bölgenin dört bir yanında bombardımanını sürdüren ve binlerce sivili öldüren İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün açıklanan kısmi çekilme hakkında konuştu. Çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda gerçekleşmediğini belirten Kirby, "Dört aydır sahadalar. Aldığımız haberlere göre yoruldular ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var" dedi.

İsrail, Gazze’nin güneyinden çekildi! İlk yorum ABD’den geldi - 1. Resim

BÖLGEDE YALNIZCA BİR TUGAY BIRAKLDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bugün yapılan açıklamada, “98. Komando Tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus’tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi” ifadeleri kullanılmış, bölgede yalnızca bir tugayın görevine devam ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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