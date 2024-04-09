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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 08:26 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 08:26

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail, Gazze&#039;ye düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir binaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'deki Seraya kavşağına düzenlediği saldırıda da doktor Şadi Ebu Hasaneyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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