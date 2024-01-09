İsrail güçlerinden yine bir başarısız rehine kurtarma operasyonu

09 Ocak 2024 09:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:13

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken yeni bir esir takası konusunda Mısır'daki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. İsrail, kendi yöntemleriyle rehine kurtarma operasyonlarını sürdürürken yine bir başarısızlığa imza attı. Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki "başarısız" esir kurtarma girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, direniş güçlerinin "İsrailli esiri kurtarmak için onun bulunduğunu düşündükleri yere sızan İsrail güçleriyle çatışmaya girdiği" kaydedildi. İsrail güçlerinin çatışmada öldüğü ve yaralandığı, ekipmanlarına el konulduğu ve esir kurtarma girişiminin de başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİLLİ REHİNELERİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Kassam Tugayları 8 Aralık 2023'te de bir esirin kurtarılması için gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını, çıkan çatışmada esirin öldüğünü, onu kurtarmaya gelen İsrail askerlerinde de ölen ve yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu ise daha sonra yaptığı açıklamada, esirin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını bildirmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.