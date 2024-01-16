İsrail Haaretz Gazetesi: Hamas'ın tünelleri Tel Aviv'in beklentilerinin üzerinde

16 Ocak 2024 23:31 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 23:39

Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken İsrail'in Haaretz Gazetesi çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının uzunluğunun Tel Aviv'in beklentilerin üzerinde olduğu ve yaklaşık 700 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

"GAZZE'DEKİ TÜNELLERİN UZUNLUĞU 700 KM'DEN FAZLA OLABİLİR"

Haaretz gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin, "Hamas'ın Gazze'deki Şeridi'ndeki tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 kilometre arasında değişiyor." dediğini aktardı.

"5 BİN 700 TÜNEL GİRİŞİ"

Haberde, İsrailli yetkililerinin daha önce, Gazze'deki tünellerin 400 kilometre civarında olduğu ve bölgede "5 bin 700 tünel girişinin bulunduğunu" tahmin ettiği kaydedildi.

Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellerin "komuta kademesinin kullanımındakiler" ve "operasyonlar için kullanılanlar" şeklinde ikiye ayrılabileceği, ikinci tür tünellerin uzun süreli kullanıma uygun olmadığı aktarıldı.