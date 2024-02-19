İsrail-Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasında son durum... Gidişat olumlu değil

19 Şubat 2024 12:19 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 12:20

Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas arasında olası bir esir takası ve ateşkes görüşmeleri neredeyse rafa kalktı. Arabulucu ülkelerden Katar'ın Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani son duruma dair açıklama yaptı. Bakan El Sani, müzakerelerin umulduğu gibi ilerlemediğini ve Gazze'de ortaya çıkan insani krizin nasıl ele alınacağı gibi konuların hala çözülmeyi beklediğini söyledi.

El Sani, Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansında düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada "Son birkaç gündeki gidişat pek olumlu değil. Bu müzakerelerin insani kısmında hala bazı zorluklar görüyoruz" dedi.

''ANCAK ŞARTLAR UYGUN OLURSA GÖRÜŞÜRÜZ''

Öte yandan İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, son açıklamalarında ancak koşullar uygun olduğunda Hamas ile esir takası müzakerelerine katılabileceklerini söyledi. İsrailli esir aileleriyle buluşan Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri "kısa sürede" evlerine getirecekleri vaadinde bulundu.

İsrail'in tutumu nedeniyle sallantıda olan esir takası müzakerelerine ilişkin Gantz, "Koşullar uygun olduğunda Kahire'deki müzakerelere katılacağız." dedi.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.