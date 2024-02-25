İsrail-Hamas arasındaki olası ateşkeste umut ışığı

25 Şubat 2024 15:07 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 15:34

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 142 gündür devam ederken olası esir takası ve ateşkes anlaşması için umutlar yükseldi. Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre, ateşkes ilk aşamada 6 hafta sürecek. Hamas, 35 İsrailli esiri serbest bırakacak, İsrail ise hapishanelerdeki yüzlerce Filistinliyi salıverecek.

Ateşkesin 2. ve 3. aşamalarında ise "karşılıklı serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın kesin biçimde sonlanması" gibi konular yer alıyor. Fakat bu aşamalar, Şarku'l Avşat'ın haberine göre, yeniden müzakereye tabii tutulacak.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail ordusunun 'çatışmalara ara vermeye hazır olduğunu', bu sırada ise orduyu güçlendirerek, Gazze'ye saldırıya hazırlık olarak değerlendireceğini bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ateşkes müzakerelerinin önümüzdeki günlerde Kahire ya da Doha'da sonuçlanabileceğini, Ramazan ayında uygulamaya girebileceğini belirtti.

HAMAS: İSRAİL GÖRÜŞMELERİ ZORLAŞTIRIYOR

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamid el-Gad da olası bir anlaşma konusuna dair İsrail'in "ateşkes anlaşmasını bir esir takası anlaşmasına dönüştürmek" istediğini ve içeriğini boşaltmaya çalıştığını iddia etti. Üstelik müzakerelerin olumlu geçmediğini, "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması, İsrail ordusunun gerekirse aşamalı olarak Gazze'den çekilmesi talebine karşı Tel Aviv'in ret yanıtında inatçı davranmasının görüşmeleri zorlaştırdığını" söyledi.

GAZZE'DE NELER OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 579 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.