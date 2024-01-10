İsrail-Hamas arasındaki yeni bir esir takası anlaşması için ABD ve Katar'ın çabaları sürüyor

10 Ocak 2024 15:54 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:54

Amerikan basını 'Axios' haber sitesi ismini açıklamadığı 3 kaynağına göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, bölgesel gerilimler ve Hamas ile İsrail arasında esir takasını sağlama yönünde çabalar ele alındı.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, İsrail'in Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi öldürmesi üzerine Hamas tarafından askıya alınan görüşmeler bu hafta başında yeniden başladı. Washington ve Doha yönetimleri görüşmelere ilişkin açıklama yapmadı.

TÜRKİYE VE ARAP DEVLETLERİ GAZZE İÇİN ORTAK ÇALIŞACAK

Bakan Blinken, İsrail ziyaretinden önce bulunduğu Arap devletleri Türkiye'ye dair de açıklamalarda bulunmuştu. Blinken Arap devletleri ve Türkiye'nin, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı sona erdiğinde Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi için planlama yapmaya başlamayı kabul ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin "Gazze'nin istikrara kavuşmasına ve toparlanmasına yardımcı olmak, Filistinliler için ileriye dönük siyasi bir yol çizmek ve bir bütün olarak bölgede uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrar için çalışmak üzere birlikte çalışma ve çabaları koordine etme konusunda anlaştıklarını" aktarmıştı.

Blinken, "Bölgede bu yönde açık bir ilgi var ancak bunun için Gazze'deki çatışmanın sona ermesi ve bir Filistin devletine giden pratik bir yol bulunması gerekiyor" demişti. Blinken'ın ayrıca İsrail'deki istihbarat kurumlarının başkanlarıyla da Gazze'deki esirlerle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti. Blinken dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya gelmişti.