İsrail-Hamas müzakerelerinde yeni gelişme! ABD baskısı işe yarıyor

24 Mart 2024 14:17 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:41

İsrail'de ortalık çok karışık! Ana muhalefet lideri: Tarihindeki en iğrenç hükümet

İsrail'de ortalık çok karışık! Ana muhalefet lideri: Tarihindeki en iğrenç hükümet

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bir yanda da ateşkes ve esir takası görüşmeleri sürüyor. Times of Israel'in haberine göre, müzakerelerde yeni bir gelişme yaşandı. Gazete, İsrail heyeti, geçici ateşkes kapsamında Hamas’ın elindeki rehinlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli tutukluların sayısına ilişkin ABD’nin sunduğu uzlaşma önerisini kabul ettiğini yazdı. Fakat Hamas tarafından bir cevap gelmediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, “ABD’liler ilerlemeyi kendi taraflarından gelen baskı olarak tanımlıyor” dedi.

İsrailli bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas hareketi arasında ateşkes ve takasa ilişkin Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde ‘gerçek bir ilerleme’ kaydedilmediğini söylemişti.

HAMAS: İSRAİL PEK ÇOK ENGEL OLUŞTURUYOR

Öte yandan Filistinli bir kaynak, Hamas hareketinin İsrail'in esir değişimi ve Gazze'de ateşkes teklifine verdiği tepkiyi "olumsuz bulduğunu, herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellemeyi ve müzakereleri aksatmayı amaçladığını" belirtti.

Adını açıklamak istemeyen Filistinli kaynak, "İsrail'in tepkisi, savaşı durdurmayı ve Gazze Şeridi'nden çekilmeyi reddediyor. Yerinden edilenlerin geri dönüşüne ilişkin de koşullar dayatıyor. Bu, Hamas ve Filistinli gruplar tarafından reddediliyor." dedi.

İsrail'in vereceği tepkinin Hamas tarafından kabul edilmeyeceğinin gayet farkında olduğunu aktaran kaynak, İsrail'in, anlaşmanın önünde pek çok engel oluşturduğunu belirterek, İsrail-Hamas arasında dolaylı müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekti.