İsrail-Hamas savaşında beklenen 3. aşama başladı: Birliklerin çoğu sınıra çekilecek

04 Ocak 2024 15:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:32

İsrail ordusunun savaşın 90. gününde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği belirtildi. KAN haberinde Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac ve Et-Tuffah bölgelerindeki yoğun askeri faaliyetlerin önümüzdeki hafta başına kadar sona ereceği yönündeki görüşünü aktardı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, üçüncü aşama, yoğundan sınırlı bombardımana geçilmesini, Gazze Şeridi içerisindeki birliklerin çoğunun sınıra çekilmesini gerektiriyor.

İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı. İsrail güçlerinin azalması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine bakıldığında söz konusu aşamanın başladığı ifade ediliyor.

Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldiğini bildirdi.

İSRAİLLİ ASKERİ UZMAN DA DUYURMUŞTU

İsrail'in askeri uzmanı Amos Harel, savaşta aşama atlanacağını söylemişti. İsrail medyasından Haaretz gazetesine yazan Harel, Gazze'de hava saldırılarıyla başlayan, kara harekatıyla devam eden saldırıların 3. aşamasına geçileceğini duyurmuştu. Harel, bu aşamada ordu güçlerinin Gazze'den aşamalı olarak geri çekileceğini, yerine yedek güçlerin konuşlanacağını ve saldırıların şiddetinin azaltılacağını savunmuştu.

Gelecek günlerde bazı yedek birliklerin bölgeye sevk edileceğini kaydeden Harel, bu adımın yalnızca ekonomik baskıyı azaltmak için değil, kuzeyde çatışmaların şiddeti azaldığı için de atılacağını ifade etmişti.

Harel, son birkaç günde İsrail ordusunun verdiği can kayıplarının öncesine nazaran azaldığını, bunun "çatışmaların daha az bölgede yaşanmasına" bağlanabileceğini kaydetmişti.

YENİ BİR 'GÜVENLİK KORİDORU' İNŞA EDİLECEK

Gelecek dönemde çatışmaların savaşın başındakinden daha sınırlı olacağını kaydeden Harel, bununla beraber yine de Gazze sınırında ve Lübnan sınırı boyunca konuşlanması için çok sayıda güce ihtiyaç olduğu yorumunu yapmıştı.

Bunların yanı sıra İsrail'in Filistinlilerin girişinin yasak olacağı yeni bir "güvenlik koridoru" inşa etmeyi planladığını belirten Harel, sınır çitleri arkasında Gazze Şeridi tarafında bunun için mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini paylaşmıştı.