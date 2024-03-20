İsrail-Hamas savaşında bir ilk! Tel Aviv olayı doğruladı

20 Mart 2024 12:13 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:25

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken Filistin halkına destek iddiasıyla Kızıldeniz'de terör estiren Yemen'deki Husiler bir ilke de imza attı. 7 Ekim saldırısından sadece 1 gün sonra hedeflerine Kızıldeniz'deki İsrail bandıralı ya da İsrail'e giden gemileri hedef alan Husiler bu kez İsrail topraklarını vurdular.

İsrail Savunma Kuvvetleri de Eilat kenti yakınlarını yaklaşık 1700 kilometre mesafeden vurulduğunu doğruladı. 'Şüpheli hava hedefinin' bir seyir füzesi olduğu da belirtildi.

HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail topraklarına yapılan saldırıyı reddetmedi, saldırının kendileri tarafından gerçekleştiğini belirterek üstlendiler. Bu olay savaşta bir ilk olarak kayıtlara geçti. Husi füzesi, ilk kez İsrail'i vurdu.

Öte yandan Yemen'den fırlatılan füzeler ve insansız hava araçları, komşu ülkeleri vurmuş ya da hava savunma sistemleri tarafından engellenmişti.

KIZILDENİZ'DE SON DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.