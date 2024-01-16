İsrail-Hamas savaşında yeni boyut: 'Yoğun evre' azalıyor

16 Ocak 2024 12:34 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:35

İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıları 102 gündür devam ederken Tel Aviv yönetimi savaşta yeni bir karar aldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşın yoğun evresinin yaklaşık 3 ay süreceğini bildirdiklerini hatırlatarak, Gazze'nin kuzeyinde sürecin tamamlandığını söyledi. Gazze'nin güneyi için de açıklamalarda bulunan Gallnat, mevcut saldırıların kademeli şekilde yavaşlatılacağını, "Buradaki süreci de başarıyla tamamlayacağız ve operasyonların yoğun evresi yakında sona erecek" sözleriyle ifade etti.

Saldırıların yavaşlatılmasının ardından Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde 'yeni bir evreye geçileceğini' söyleyen Gallant, Gazze'nin güneyindeki operasyonların ne zaman sonlanacağına dair net tarih vermedi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

GAZZE'DEKİ 4 TÜMENDEN BİRİ GERİ ÇEKİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin güneyinde savaşan 4 birlikten 36. Tümen'in pazartesi bölgeden çekildiğini doğruladı. Gazze'nin kuzeyinde Hamas güçlerini ağır yenilgiye uğrattıklarını savunan Gallant, bölgede kalan Hamas'la mücadele için hava saldırıları ve özel operasyonlar düzenleneceğini belirtti.

Bakan, Gazze'nin orta bölümünde Hamas'ın silah üretim tesislerini hedef aldıklarını, güneydeyse Hamas'ın üst düzey liderlerine yönelik harekatlar yapıldığını aktardı.

Ayrıca ateşkes için saldırıları durdurma seçeneğine yanaşmadıklarını belirten Gallant, sadece Hamas'a askeri baskıyla rehinelerin serbest kalmasının sağlanabileceğini savundu.

Gallant, Hamas bölgeden çıkarıldığında Gazze'nin geleceğinin Filistin halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Gelecekteki Gazze hükümeti, Gazze Şeridi'nin içinden çıkmalıdır" dedi.