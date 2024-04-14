14 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:33
İsrail hava sahasını uçuşlara açtı
İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından uçuşları durduran İsrail, hava sahasını 7 saat sonra açtı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından İsrail tüm uçuşları iptal etmişti. İsrail'in havaalanları yetkilisi, karardan tam 7 saat sonra hava sahasının açıldığını duyurdu.
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Tel Aviv'den yapılan açıklamada uçuş programlarının etkilenmesinin beklendiği ve yolcuların uçuş saatlerini kontrol etmesi gerektiği kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com