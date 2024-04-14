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14 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:33

İsrail hava sahasını uçuşlara açtı

İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından uçuşları durduran İsrail, hava sahasını 7 saat sonra açtı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com

İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından İsrail tüm uçuşları iptal etmişti. İsrail'in havaalanları yetkilisi, karardan tam 7 saat sonra hava sahasının açıldığını duyurdu. 

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ 

Tel Aviv'den yapılan açıklamada uçuş programlarının etkilenmesinin beklendiği ve yolcuların uçuş saatlerini kontrol etmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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