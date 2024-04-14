İsrail hava sahasını uçuşlara açtı

14 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:33

İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından İsrail tüm uçuşları iptal etmişti. İsrail'in havaalanları yetkilisi, karardan tam 7 saat sonra hava sahasının açıldığını duyurdu.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Tel Aviv'den yapılan açıklamada uçuş programlarının etkilenmesinin beklendiği ve yolcuların uçuş saatlerini kontrol etmesi gerektiği kaydedildi.