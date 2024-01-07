İsrail istihbaratından 7 Ekim itirafı: Ordu defalarca uyarıldı

07 Ocak 2024 17:28 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 17:33

The Times of Israel gazetesinin Kanal 12'den aktardığı haberinde, İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanının, "Hamas saldırısı" olabileceği konusunda eylül ayında orduya 4 defa uyarıda bulunduğu belirtildi.

Haberde ismi açıklanmayan yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, "Hamas'ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı" iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.

İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık'ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, "Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım" ifadesi aktarıldı.

"Benim temel iddiam, Hamas'ın yakında İsrail'le bir çatışma başlatacağı yönündeydi" diyen yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül'de dile getirdiği belirtildi.

"SOMUT BİR İSTİHBARAT UYARISI YOKTU"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenlemişti. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Daha sonra şiddetlenerek devam eden savaşın ilk başladığı günlerden itibaren İsrail’in bu kapsamlı saldırıyı önceden istihbarat alamamış olmasıyla ilgili tartışmalar başlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, “Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız” demişti.

"HERKES HESAP VERECEK"

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva, “Savaşın başlangıcı bir istihbarat hatasıydı. Yönetimimdeki Askeri İstihbarat Dairesi olarak, Hamas’ın gerçekleştirdiği terör saldırısı konusunda uyarıda bulunmayı başaramadık” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi de dahil olmak üzere herkesin 7 Ekim'de yaşanan istihbarat sorunuyla ilgili hesap vermek zorunda olacağını kaydetmiş ve "Ama bu savaştan sonra gerçekleşecek" diye konuşmuştu.