İsrail katlediyor, ABD susturuyor! BMGK'nin katliama tepki vermesini engellediler

01 Mart 2024 06:49 - Güncelleme : 01 Mart 2024 07:15

İsrail ordusu dün Gazze'de yeni bir katliama imza attı. Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen sivil konvoyunu hedef alan işgal ordusu, en az 112 Filistinliyi öldürürken, 760'ının da yaralamasına neden oldu.

KATLİAMI GÖRMEZDEN GELDİLER

Korkunç katliam dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) gündemine de gelirken İsrail'in hamisi ABD yine insanlık dışı bir skandala imza attı. Üye devletlerin saldırıya tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda yürütülen müzakerenin ardından İsrail'e yönelik eleştiriler içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi. BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

"ENDİŞE" DE DUYAMADILAR!

Müzakere metninde, "Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor" cümlelerine yer verildi.

Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, hayatta kalmak için "vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma" çağrısı yer aldı.

2,2 MİLYON İNSANA KULAK TIKADILAR

Aksi durumda, Gazze'deki 2,2 milyon kişinin tamamının "endişe verici düzeylerde akut gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağı" kaygısı dile getirildi. Konsey üyeleri müzakere metninde İsrail'i, Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya çağırdı.